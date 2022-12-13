Ученые из Массачусетса разработали суперпокрытие, превращающее любую поверхность в солнечную батарею

Материал, который тоньше волоса и в 100 раз легче солнечных панелей, дает в 18 раз больше энергии на килограмм.

Эту уникальную пленку можно будет использовать для быстрой установки в местах ЧС и для зарядки разных устройств.

Элементы стандартных кремниевых солнечных батарей очень хрупкие, поэтому их необходимо заключать в стекло и упаковывать в толстый металлический каркас, из-за чего их использование очень ограничено.

А исследователи из Массачусетского университета создали поистине уникальные фотоэлементы, которые устанавливаются на абсолютно любой поверхности.

Они создаются методом трафаретной печати. Их можно будет крепить к палаткам и брезентам, которые используют спасатели в чрезвычайных ситуациях; устанавливать на крылья дронов для увеличения дальности полета и на лодочные паруса для питания мотора во время дальнего плавания.