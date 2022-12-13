«Некоторые плачут»: Михаил Шац рассказал Собчак о жизни русских артистов в Израиле

Шоумен ездит по странам со своей новой программой, послушать которую приходят преимущественно его русские коллеги-артисты.

Признанный в России иноагентом Михаил Шац пытается найти себя в Израиле, однако работы до сих пор у него нет. Он признался, что не одинок на чужбине в этих бедах, сообщает КП.

Телеведущий в интервью Ксении Собчак признался, что гражданство Израиля получил давно. Но Россия его никак не отпускает, как и многих других эмигрантов. Михаилу не хватает друзей и привычного круга общения.

В Израиле, по его словам, уже сложились так называемые «русские группы», где участники активно поддерживают друг друга. «Это довольно трудное эмоциональное испытание. Ты попадаешь в другую страну, совершенно по-другому устроенную. Это тяжелая травма», — признал ведущий.

Шац ездит по странам со своей новой программой, послушать которую приходят преимущественно его русские коллеги-артисты. Михаил выступает на русском языке.

«Им важно, что с ними говорят - на темы, которые близки, о которых они все постоянно думают. Подходят после концертов, некоторые плачут», — рассказал мужчина.

Высказался он и о разводе с Татьяной Лазаревой, также признанной в РФ иноагентом. Актер заявил, что она и трое их детей живут в Европе, и они все общаются.