Глава МИД Франции Колонна анонсировала поставку новой партии систем ПВО Украине

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что в ближайшее время Париж поставит Киеву новую партию систем ПВО.

13 декабря глава Министерства иностранных дел Французской Республики Катрин Колонна в ходе пресс-конференции по итогам мероприятия, посвящённому оказанию помощи Украине, заявила о том, что в обозримом будущем Франция передаст киевскому режиму новую партию систем противовоздушной обороны.

Колонна также утверждает, что несколько систем ПВО уже были отправлены из Франции в Украину, однако не уточнила, какие именно средства защиты против воздушной атаки были поставлены Киеву.