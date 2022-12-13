Вольфович: внезапная поверка боеготовности охватит все части Вооружённых сил Беларуси

Госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович заявил, что внезапная поверка боеготовности охватит все оперативные командования, части и соединения белорусской армии.

13 декабря пресс-служба Министерства обороны Республики Беларусь в официальном Telegram-канале ведомства опубликовала комментарии Государственного секретаря Совета безопасности Александра Вольфовича о внезапной проверке боевой готовности в стране.

Вольфович заявил, что проводящаяся внезапно для руководства Вооружённых сил Беларуси полномасштабная проверка охватит все оперативные командования, части и соединения.

Белорусский генерал-лейтенант отметил, что прежде всего проверке будут подвергнуты воинские части, входящие в комплект сил немедленного реагирования, имеющие повышенную боеготовность.