Вольфович: внезапная поверка боеготовности охватит все части Вооружённых сил Беларуси
2022-12-13 18:44
Госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович заявил, что внезапная поверка боеготовности охватит все оперативные командования, части и соединения белорусской армии.
13 декабря пресс-служба Министерства обороны Республики Беларусь в официальном Telegram-канале ведомства опубликовала комментарии Государственного секретаря Совета безопасности Александра Вольфовича о внезапной проверке боевой готовности в стране.
Вольфович заявил, что проводящаяся внезапно для руководства Вооружённых сил Беларуси полномасштабная проверка охватит все оперативные командования, части и соединения.
Белорусский генерал-лейтенант отметил, что прежде всего проверке будут подвергнуты воинские части, входящие в комплект сил немедленного реагирования, имеющие повышенную боеготовность.
Опубликовано: Диана Мудреченко