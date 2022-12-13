Пластический хирург Маляев открыл секрет молодости Киркорова
2022-12-13 20:16
Вечномолодой Филипп Киркоров не гнушается обращаться к пластическим хирургам, о чем заявил специалист в этой области Алексей Маляев.
Исполнитель Филипп Киркоров обязан молодостью лица не только генетике, но и пластической хирургии.
Врач в данной области Алексей Маляев уверен, что в погоне за красотой артист перенес не одну операцию по совершенствованию внешности, о чем специалист заявил в интервью "5-tv.ru".
Одной из операций Маляев называет эндоскопическую подтяжку лба, благодаря которой нет ни морщинки на лице знаменитости. хирург также приписывает Филиппу Бедросовичу липосакцию.
Опубликовано: Наталья Гончарова