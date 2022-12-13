Глава МИД Венгрии Сийярто допустил принятие решения о потолке цен на газ 19 декабря

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что принятие решения о потолке цен на газ в лучшем случае произойдёт 19 декабря.

13 декабря глава Министерства иностранных дел Республики Сербия Петер Сийярто в пресс-релизе заявил, что «по наилучшему сценарию» в ходе следующего заседания министров энергетики стран-участниц Европейского союза, которое состоится в понедельник, 19 декабря, будет принято решение о введении потолка цен на российский газ.

Ранее Сийярто сообщил, что на состоявшемся сегодня в Брюсселе заседании глав Минэнерго стран ЕС не удалось согласовать ограничение цены на импортируемое из России «голубое топливо».