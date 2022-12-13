Экс-командующий морской пехоты Великобритании Роберт Магоуэн утверждает, что британские морпехи участвовали в тайных военных операциях на территории украинского государства.

13 декабря новостное агентство Globe and Laure опубликовало интервью с бывшим командующим силами морской пехоты Великобритании генерал-лейтенантом Роберт Магоуэн, который утверждает, что после 24 февраля 2022 года британские морпехи осуществили несколько военных операций на территории Украины в режиме повышенной скрытности.

По данным Магоуэна, осуществлённые морской пехотой Британии операции имели политический подтекст и могли привести к непредсказуемым последствиям в случае раскрытия их подробностей. Вместе с тем Роберт Магоуэн отметил, что одной из операций была эвакуация представителей британского посольства в Украине на территорию соседней Польши.