Генерал Магоуэн: морская пехота Британии участвовала в тайных операциях на Украине

Бывший командующий британскими силами морской пехоты, генерал-лейтенант Роберт Магоуэн заявил, что морские пехотинцы из Великобритании участвовали в тайных операциях на Украине.

По его словам, в их задачи входило обеспечение безопасности во время эвакуации британского посольства в Киеве.

Однако миссия морских пехотинцев эти не ограничивалась. К тому же в апреле они вернулись в Киев для восстановления дипмиссии и обеспечения безопасности персонала.

Магоуэн отметил, что морпехи поддерживали и другие незаметные операции, но не раскрыл подробностей.