Генерал Магоуэн: морская пехота Британии участвовала в тайных операциях на Украине
2022-12-13 21:16
Бывший командующий британскими силами морской пехоты, генерал-лейтенант Роберт Магоуэн заявил, что морские пехотинцы из Великобритании участвовали в тайных операциях на Украине.
По его словам, в их задачи входило обеспечение безопасности во время эвакуации британского посольства в Киеве.
Однако миссия морских пехотинцев эти не ограничивалась. К тому же в апреле они вернулись в Киев для восстановления дипмиссии и обеспечения безопасности персонала.
Магоуэн отметил, что морпехи поддерживали и другие незаметные операции, но не раскрыл подробностей.
Опубликовано: Светлана Репина