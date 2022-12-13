МИД Венгрии: Новак допустил изменение контрактов из-за потолка цен на газ

Глава венгерского МИДа Петер Сийярто утверждает, что российский вице-премьер Александр Новак заявил ему о возможных изменениях газовых контрактов между Будапештом и Москвой.

13 декабря министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что провёл телефонные переговоры с вице-премьером РФ Александром Новаком, который заявил ему, что "Газпром" может изменить условия контракта по поставкам газа Будапештом из-за решения стран G7 и Австралии ввести потолок цен на российский газ.

По словам Сийярто, российская сторона готова пойти на пересмотр позиций текущего газового контракта с Венгрией в случае, если об этом попросит венгерская сторона.