CNN: США могут сообщить об отправке на Украину систем ПРО Patriot на этой неделе

CNN со ссылкой на несколько источников в администрации Байдена сообщает, что на этой неделе США могут сообщить об отправке на Украину систем противоракетной обороны Patriot.

По информации телеканала, сейчас завершается проработка этого вопроса. Соответствующий документ должен одобрить глава Пентагона Ллойд Остин.

После этого документ будет передан на подпись Джо Байдену. Источники телеканала считают, что документ будет одобрен.

После проведения всех согласований системы ПРО планируется как моно быстрее поставить на Украину. Украинские военные будут учиться использовать Patriot в Германии на базе американской армии.