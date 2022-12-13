Венгрия снова против: страна не согласна с введением потолка цен на газ

Глава венгерского МИД Петер Сийярто сообщил, что его страна выступает против введения потолка цен на газ, хотя большинство стран Евросоюза поддерживают эту идею.

Он отметил, что в Венгрии считают установление ценового потолка плохим и даже опасным вариантом.

Ранее Сийярто говорил о том, что министрам стран Евросоюза не удалось договориться о введении потолка цен на газ.

Уже тогда Венгрия выступала против идеи. На днях страна отказалась участвовать в предоставлении помощи Украине от ЕС на 18 млрд долларов в виде солидарного кредита.