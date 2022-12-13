Венгрия снова против: страна не согласна с введением потолка цен на газ
2022-12-13 21:27
Глава венгерского МИД Петер Сийярто сообщил, что его страна выступает против введения потолка цен на газ, хотя большинство стран Евросоюза поддерживают эту идею.
Он отметил, что в Венгрии считают установление ценового потолка плохим и даже опасным вариантом.
Ранее Сийярто говорил о том, что министрам стран Евросоюза не удалось договориться о введении потолка цен на газ.
Уже тогда Венгрия выступала против идеи. На днях страна отказалась участвовать в предоставлении помощи Украине от ЕС на 18 млрд долларов в виде солидарного кредита.
Опубликовано: Светлана Репина