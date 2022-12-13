Кулеба: Россия скоро восстановит силы для большого наступления на Украину

Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба утверждает, что в ближайшие несколько месяцев российские войска накопят силы для новой масштабной наступательной операции.

Вечером вторника министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба публично заявил, что по оценкам Генштаба ВСУ, вооружённые силы России смогут провести новое крупное наступление на территории украинского государства в конце явнаря или февраля. По данным Кулебы, именно во второй и третий месяц зимы войска России пополнят свои резервы, сумев интенсифицировать наземные операции.

При этом Дмитрий Кулеба отметил, что украинские военные готовятся к тому, чтобы сдерживать возможный прорыв новой большой группировки российских войск на границе.