Австрия начала операцию «Лис» на границе с Венгрией

По данным Австрийского радио и телевидения, МВД страны начало операцию «Лис», направленную на усиление охраны границы с Венгрией от мигрантов.

Глава ведомства Герхард Карнер поставил перед полицией задачу «нажимать на тормоз» по отношению к нелегальным мигрантам.

Он также считает необходимым заняться людьми, которые перевозят мигрантов, и предотвратить злоупотребление убежищем.

В рамках операции вдоль границы выставлены совместные патрули австрийских и венгерских полицейских. У них есть тепловизоры и беспилотники для отслеживания мигрантов.