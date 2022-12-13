Британский генерал Магоуэн заявил об участии Британских морпехов в миссиях на Украине

Британские вооруженные силы принимали участие в операциях на территории Украины.

Генерал-лейтенант Вооруженных сил Великобритании Роберт Магоуэн рассказал об участии Королевских морпехов в операциях на территории Украины.

Издание Times, ссылаясь на слова генерала, сообщает о том, что солдаты морской пехоты Великобритании участвовали в "чрезвычайно чувствительных миссиях".

По словам Магоуэна, первоначальной миссией морпехов было сопровождение британских дипломатов при эвакуации из Украины.

"Затем, в апреле, они вернулись в страну, чтобы восстановить дипломатическую миссию, обеспечивая защиту важнейшего персонала. На обоих этапах они поддерживали другие незаметные операции»,Об этом сообщает "Рамблер", - рассказал генерал.