Законопроект о запрете TikTok внесён в обе палаты Конгресса США

13 декабря на рассмотрение в обе палаты американского Конгресса поступил проект закона о запрете TikTok в Соединённых Штатах.

Во вторник вечером две палаты Конгресса США получили на рассмотрение законопроект, предлагающий запретить работу видеосервиса TikTok на территории американского государства. Местный сенатор Марко Рубио утверждает, что мессенджер TikTok ежедневно собирает данные о десятках миллионов своих пользователей.

По данным авторов законопроекта, причиной требования запретить TikTok на территории Соединённых Штатов является его возможная связь с разведкой Китая.