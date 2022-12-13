ANSA: на юге Италии потерпел крушение истребитель Eurofighter Typhoon

Агентство ANSA сообщает о крушении истребителя Eurofighter Typhoon в провинции Трапани, расположенной в южной части Италии.

Сообщается, что самолет возвращался на базу, которая находится неподалеку от Марсалы, но неожиданно пропал с радаров.

Несколько лет назад такие же истребители потерпели крушение в Германии. Тогда причиной инцидента назвали опасное поведение пилотов, которые имитировали бой друг с другом.

В Германии также сообщали о проблемах с запчастями к Eurofighter Typhoon и большом количестве неисправных самолетов.