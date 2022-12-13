Экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что президент Украины Владимир Зеленский – хороший актёр, но плохой политик.

13 декабря бывший аналитик Центрального разведывательного управления США Рэй Макговерн в эфире The Jimmy Dore Show заявил, что действующий президент Украины Владимир Зеленский «был хорошим комиком и отличным актёром».

Макговерен добавил, что конфликт с Россией является доказательством того, что Зеленский не состоялся как государственный и политический деятель, но у него «нет выбора, кроме как играть свою роль», которая, по мнению экс-сотрудника ЦРУ, скоро подойдёт к концу.