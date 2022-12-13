Астрономы обнаружили гигантское скопление галактик из эпохи ранней Вселенной

LAGER-z7OD1, возможно, является одним из кластеров, отметивших конец основного формирования Вселенной.

Начнем с истории Вселенной (очень краткой, согласно текущим представлениям, то есть это не точно). После Большого взрыва Вселенная представляла собой горячий суп из частиц. Все это постепенно начало остывать и в конце концов начали образовывать атомы водорода. В какой-то момент Вселенная стала нейтральной и прозрачной, но из-за того, что облака водорода формировались очень медленно, не было источников света - это был период полной и абсолютной всеобщей тьмы, весело названный Темными веками.

Знаменитая темная материя постепенно начала формировать структуры, которые позже стали первым источником света во Вселенной. Возникновение этих источников произошло в эпоху реионизации (EoR), примерно через 500 миллионов лет после Большого взрыва. Теперь астрономы обнаружили, что это образовалось вскоре после этого периода.

Астрономы из Китая, США и Чили теперь обнаружили огромное протокластер галактик (плотная система из десятков галактик из ранней Вселенной, которые срастаются) первых дней существования Вселенной. Названный кластером LAGER-z7OD1, он восходит к тому времени, когда Вселенная была еще младенцем - всего 770 миллионов лет в начале своей истории. Эти объекты являются важными инструментами, которые позволяют астрономам исследовать эпоху EoR.

Группа, которая работала над обнаружением этих объектов, назвала найденный кластер Альфа-галактиками Лаймана в эпоху реионизации (LAGER). Галактики Лайман Альфа - очень далекие объекты, испускающие излучение нейтрального водорода, который является компонентом, позволяющим находить столь старые скопления.

Для исследования LAGER в основном использовали камеру темной энергии (DECam) из 4-метрового телескопа Бланко Межамериканской обсерватории Серро Тололо (CTIO) в Андах, Чили.

В скоплении 21 галактика, и если вы хотите оценить расстояние, его объем, вероятно, составляет 51 480 куб. Мпк (1 Мпк - это почти 3 миллиона световых лет), и это примерно в 3 700 000 миллиардов раз массивнее Солнца. Кроме того, оно имеет удлиненную форму, что означает, что подкластеры сливаются в более крупную структуру.