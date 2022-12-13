Данилов: Украина заранее знала о внезапной проверке боеготовности в Беларуси

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Киев якобы заранее знал о сегодняшней внезапной проверке боеготовности в Беларуси.

Во вторник, 13 декабря 2022 года, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона заявил о том, что внезапная проверка боеготовности в Республике Беларусь якобы «не была неожиданностью» для киевского режима.

Данилов также сообщил, невзирая на неоднократные заявления Александра Лукашенко о нежелании вступать в военные действия, что если из Беларуси кто-то «сунется к нам», то ему «не позавидуешь».

Напомним, что государственный секретарь Совета безопасности Республики Беларусь Александр Вольфович в своём пресс-релизе рассказал, что проверка боевой готовности проводится внезапно для руководства Вооруженных Сил белорусского государства.