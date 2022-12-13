В Канаде разрешили однополые пары в фигурном катании
2022-12-13 22:52
Спортивным и танцевальным канадским однополым парам разрешено выступать на соревнованиях.
Такое решение приняла Федерация фигурного катания Канады. Ранее понятия пары и дуэта распространялось только на мужчину и женщину.
По мнению главы федерации Карен Батчер, изменения в правилах помогут многим канадским фигуристам получить новые возможности.
Ранее в США преподаватель сказала учащимся, что существует только два пола. Теперь ей грозит увольнение.
Опубликовано: Светлана Репина