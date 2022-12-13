Полковник США Макгрегор: единственный шанс Зеленского на спасение – побег в Польшу

Бывший советник главы Минобороны США полковник Дуглас Макгрегор в интервью Judging Freedom назвал единственным шансом Зеленского на спасение его побег в Польшу.

Полковник отметил, что российская армия имеет такое превосходство, что у ВСУ нет шансов на победу.

По его словам, Владимиру Зеленскому не на что рассчитывать, но он может сбежать в Польшу, хотя бы на время обострения ситуации.

Макгрегор рассказал, что численность ВСУ быстро сокращается из-за огромных потерь, и скоро воевать будет просто некому. Он также указал на проблему с боеприпасами и топливом.