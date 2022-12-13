Глава МИД Украины Кулеба: ВС РФ могут возобновить наступление в конце зимы
2022-12-13 23:02
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что российская армия может возобновить наступление в в конце января-февраля 2023 года.
13 декабря глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе брифинга выразил своё мнение о возможных сроках возобновления «большого наступления» Вооружённых сил Российской Федерации, а также отметил, что он не говорит, «что это точно произойдет».
Украинский дипломат Кулеба считает, что восстановление наступательных действий российской армии может начаться «где-то в конце января-февраля» 2023 года, но не пояснил почему.
Опубликовано: Диана Мудреченко