Глава МИД Украины Кулеба: ВС РФ могут возобновить наступление в конце зимы

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что российская армия может возобновить наступление в в конце января-февраля 2023 года.

13 декабря глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе брифинга выразил своё мнение о возможных сроках возобновления «большого наступления» Вооружённых сил Российской Федерации, а также отметил, что он не говорит, «что это точно произойдет».

Украинский дипломат Кулеба считает, что восстановление наступательных действий российской армии может начаться «где-то в конце января-февраля» 2023 года, но не пояснил почему.