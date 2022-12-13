В Греции начались демонстрации из-за убийства подростка полицейскими

В нескольких регионах Греции начались беспорядки после смерти в Салониках 16-летнего цыганского подростка Костаса Фрагулиса, в которого стреляли полицейские.

Парень уехал с заправки на грузовике, не заплатив 20 евро за бензин. Полиция погналась за ним и начала стрелять.

Фрагулис попал в больницу с огнестрельным ранением головы. Несмотря на срочную операцию, спасти его жизнь не удалось.

Митинги организованы левыми и молодежными организациями по всей Греции. В некоторых городах произошли стычки с полицией.