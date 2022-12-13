В Нотр-Дам-де-Пари нашли захоронение человека с распиленным черепом

Ученые предполагают, что это знатный всадник, голова которого была намеренно деформирована в раннем детстве.

Накануне монтажа строительных лесов для реставрации шпиля собора Парижской Богоматери ученые-археологи проводили там раскопки.

Находка их поразила - два свинцовых саркофага с человеческими останками.

Саркофаги были доставлены для изучения в тулузский Университетский больничный центр, где личность одного из захороненных удалось установить благодаря сохранившейся эпитафии.

Им оказался 83-летний Антуан де ла Порт - богатый каноник, покинувший этот мир 24 декабря 1710 года. К слову, он при жизни финансировал одну из реставраций Нотр-Дам-де-Пари.

Саркофаг в целости сохранил все его кости и даже волосы с бородой.

А вот второй саркофаг, датированный 14 веком, хранил в себе загадку. В нем находились останки человека в возрасте от 25 до 40 лет, голова которого была намеренно деформирована еще в детстве.

Ученые пришли к выводу, что этот человек не имел отношения к службе в соборе. По их мнению, это был знатный всадник.

Его тело было забальзамировано, для чего череп распилили пополам.

Для того времени, когда он жил, посмертное бальзамирование являлось редкостью, что свидетельствует об аристократическом происхождении мужчины.

Голову покойного украшал роскошный венок из цветов, а его тело окружали многочисленные остатки растений.