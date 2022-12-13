ООН: многие мигранты не смогут попасть в Британию из-за ее нового плана

Помощник Верховного комиссара ООН по делам беженцев Джиллиан Триггс считает, что новый план Британии по борьбе с нелегальными мигрантами закроет многим людям доступ к получению убежища.

План касается нелегальных мигрантов, которые прибывают в Великобританию через пролив Ла-Манш на лодках.

Согласно новому плану, таких людей будут задерживать, а затем отправлять в родные страны или перевозить в третью страну.

Триггс отметила, что такие действия равносильны отказу в доступе к британской системе предоставления убежища.