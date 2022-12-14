Украина надеется покрыть свой дефицит энергии импортом из Европы, но есть нюансы
2022-12-14 00:03
Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что страна рассчитывает максимально покрыть свой дефицит энергии за счет импорта из Европы.
По его словам, сегодня в Европе есть электроэнергия, и она доступна. Однако одним из основных вопросов остается финансирование импорта.
Галущенко отметил, что увеличить импорт можно только по решению Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии ENTSO-E.
Пока объем ограничены, они значительно ниже технической способности украинской стороны.
Опубликовано: Светлана Репина