Украина надеется покрыть свой дефицит энергии импортом из Европы, но есть нюансы

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что страна рассчитывает максимально покрыть свой дефицит энергии за счет импорта из Европы.

По его словам, сегодня в Европе есть электроэнергия, и она доступна. Однако одним из основных вопросов остается финансирование импорта.

Галущенко отметил, что увеличить импорт можно только по решению Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии ENTSO-E.

Пока объем ограничены, они значительно ниже технической способности украинской стороны.