В Токио есть профессия трамбовщика людей в вагоны метро
2022-12-14 00:15
Трамбовщики пассажиров трудятся здесь уже более 50 лет. В часы пик они помогают людям как можно плотнее разместиться в поезде.
Метро японской столицы Токио справедливо считается самым загруженным в мире.
В час пик на его станциях оборачивается несколько тысяч людей.
Неудивительно, что в такой огромной давке люди получают травмы.
Чтобы этого избежать и несколько упорядочить пассажиропоток, полвека назад здесь ввели должность трамбовщика пассажиров.
Физически крепкие мужички занимаются тем, что регулируют очереди в вагоны, помогают людям в них "затолкаться" и встать внутри как можно плотнее.
Профессия трамбовщиков в Японии имеет официальное название - осия. Тяжелый физический труд этих людей считается очень нужным и уважаемым.
Опубликовано: Наталья Павлова