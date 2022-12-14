В Токио есть профессия трамбовщика людей в вагоны метро

Трамбовщики пассажиров трудятся здесь уже более 50 лет. В часы пик они помогают людям как можно плотнее разместиться в поезде.

Метро японской столицы Токио справедливо считается самым загруженным в мире.

В час пик на его станциях оборачивается несколько тысяч людей.

Неудивительно, что в такой огромной давке люди получают травмы.

Чтобы этого избежать и несколько упорядочить пассажиропоток, полвека назад здесь ввели должность трамбовщика пассажиров.

Физически крепкие мужички занимаются тем, что регулируют очереди в вагоны, помогают людям в них "затолкаться" и встать внутри как можно плотнее.

Профессия трамбовщиков в Японии имеет официальное название - осия. Тяжелый физический труд этих людей считается очень нужным и уважаемым.