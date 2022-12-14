Сныпу: Молдова подает в суд на «Газпром»

Вице-премьер Молдовы Андрей Спыну заявил, что власти страны готовятся подать судебный иск к «Газпрому» за невыполнение контракта.

Он пояснил, что Молдове пришлось покупать электроэнергию и газ на международной рынке по высоким ценам.

В связи с этим молдавская сторона намерена потребовать компенсацию ущерба, поскольку страна подписала контракт с «Газпромом» и рассчитывала на него.

Спыну назвал российский концерн ненадежным партнером и отметил, что компания не имеет права требовать оплату газа для Приднестровья.