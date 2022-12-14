Сборная Аргентины стала финалистом ЧМ по футболу в Катаре, победив Хорватию

Аргентинская футбольная команда одолела сборную Хорватии, выйдя в финал Чемпионата мира в Катаре.

14 декабря в Катаре завершился матч между национальными футбольными сборными Хорватии и Аргентины, по итогам которого команда последней одержала уверенную победу, сумев поразить ворота противника трижды и не пропустив ни одного гола. Аргентинский игрок Лионель Месси является автором одного из голов и одной результативной передачи.

Теперь команда Аргентины вышла в финал Чемпионата мира по футболу в Катаре, где сразится с победителем полуфинального матча между сборными Марокко и Франции.