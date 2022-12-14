14 декабря футбольная команда Аргентины одолела национальную хорватскую сборную на матче за право выхода в финал Чемпионата мира в Катаре.

В среду в Катаре состоялся матч между командами Аргентины и Хорватии, который определял первого финалиста Чемпионата мира в Дохе. По итогам противостояния аргентинская сборная победила команду игроков Хорватии со счётом 3:0. Первые два года забил член команды Аргентины Хулиан Альварес, после чего поражение хорватам нанёс Лионель Месси.

Таким образом аргентинская команда вышла в финал Чемпионата мира по футболу, где уже в скором времени встретится с победителем пары Франция-Марокко.