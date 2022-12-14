Bloomberg: Apple разрешит установку приложений на iPhone из сторонних магазинов

Американская корпорация Apple хочешь разрешить установку приложений на мобильные телефоны своего бренда из разных источников.

14 декабря американская газета Bloomberg со ссылкой на инсайдера сообщила, что дислоцированная в США компания Apple намеревается разрешить установку приложений на iPad и iPhone не только из официального магазина App Store, но и из альтернативных загрузчиков. По данным Bloomberg, подобное решение администрация Apple хочет принять для соответствия новым требованиям Евросоюза.

В Bloomberg отметили, что решение об установке приложений на технику Apple будет активировано в 2024 году и первоначально затронет лишь страны европейского содружества.