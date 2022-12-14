Из космоса сбросили яйцо и посмотрели, что с ним стало

Этот эксперимент решил провести и снять его на камеру бывший инженер НАСА Марк Робер.

Сегодня Марк Робер имеет свой канал на Ютюбе, где и захотел рассказать зрителям о своем эксперименте.

Он снял довольно сложное видео о том, как сброшенное из космоса яйцо долетело до Земли.

Для этого яйцо было зажато перед ракетой и прикреплено к метеозонду, отправленному в космос.

В космосе метеозонд выпустил ракету, и она на огромной скорости понеслась к Земле, а через некоторое время замедлилась.

Специальные "плавники" ориентировали ее в нужном направлении, чтобы приземлить в нужной точке на мягкий матрас.

В полете яйцо было надежно защищено от переохлаждения и нагрева, чтобы не лопнуть.

На всякий случай Робер запустил еще одно яйцо, которое летело внутри пляжного мяча с мягким наполнителем.

Эксперимент удался на славу: оба яйца приземлились на Землю абсолютно целыми и невредимыми!