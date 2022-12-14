Во Франции школьники учатся при 14 градусах в зимней одежде и с фонариками
2022-12-14 00:51
В школах Франции складывается непростая ситуация. Например, в Оне-су-Буа температура в классе не превышает 14 градусов.
Из-за отсутствия отопления дети вынуждены сидеть на уроках, не снимая зимней одежды, но все равно не могут согреться.
В Франции происходят веерные отключения электричества. В такие моменты ученикам приходится использовать фонарики в телефонах.
В ближайшее время ситуация может усугубиться, поскольку во Францию идет похолодание с сильными снегопадами.
Опубликовано: Светлана Репина