Во Франции школьники учатся при 14 градусах в зимней одежде и с фонариками

В школах Франции складывается непростая ситуация. Например, в Оне-су-Буа температура в классе не превышает 14 градусов.

Из-за отсутствия отопления дети вынуждены сидеть на уроках, не снимая зимней одежды, но все равно не могут согреться.

В Франции происходят веерные отключения электричества. В такие моменты ученикам приходится использовать фонарики в телефонах.

В ближайшее время ситуация может усугубиться, поскольку во Францию идет похолодание с сильными снегопадами.