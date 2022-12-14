Мюллер: возвращение Запада к довоенному уровню отношений с РФ невозможно

Член польского правительства Петр Мюллер утверждает, что западные страны не вернутся к довоенному уровню взаимоотношений с Москвой.

Официальный представитель правительства Польши Петр Мюллер утверждает, что лидеры западных государств хотят скорейшего завершения специальной военной операции армии России в Украине и стабилизации мирной жизни в украинском государстве.

При этом Мюллер отметил, что даже после окончания боевых действий в Украине государства коллективного Запада не смогут вернуться к довоенному уровню отношений с Россией, поскольку страны Европейского союза, НАТО и Польша в частности утратили доверие к актуальному московскому правительству.