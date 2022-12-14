Власти Швейцарии объявили о возможном дефиците электроэнергии

Власти Швейцарии призывают пересмотреть энергетическую систему страны в связи с грядущей нехваткой электроэнергии.

Согласно заявлению швейцарского Федерального совета, энергетическая безопасность страны оказалась под угрозой.

Сообщается, что для предотвращения дефицита необходимо изменить политику энергопотребления.

В ином случае с выполнением целей в энергетической сфере к 2050 году, а также задач по сохранению климата возникнут проблемы.