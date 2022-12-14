МИД Польши: Варшава изменит закон о Верховном суде для получения средств ЕС

В Министерстве иностранных дел Польши сообщили о намерениях изменить государственный закон о Верховном суде для получения денежных средств от Евросоюза.

В среду заместитель главы польского министра иностранных дел Шимон Шинковский вель Сенк публично заявил, что в Варшаве намерены внести изменения в действующее законодательство страны о Верховном суде для разблокировки средств Европейского союза, которые должны быть переданы Польше.

По данным Шинковского, уже в ближайшее время польский Сейм получит на рассмотрение проект изменённого закона о Верхнем суде, что позволит Брюсселю адресовать предназначенные Варшаве средства.

В 2020 году Евросоюз утвердил план финансовой помощи для стран Евросоюза с целью восстановления их экономик от последствий коронавирусных ограничений, однако Польша не смогла получить предназначенные ей деньги, поскольку в Брюсселе недовольны, что Варшава провозгласила верховенство польского права над европейским у себя в стране.