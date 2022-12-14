Певица Татьяна Буланова снова идет замуж. На этот раз - за молодого бизнесмена

Она не хотела афишировать это событие, но подруга выложила в Сеть ее фото с кольцом на пальце.

Свой роман с Валерием Рудневым певица тщательно скрывала в течение трех лет и встречалась со своим избранником тайно.

Но пришло время, и все раскрылось: Буланова призналась, что скоро состоится их свадьба.

Об этом событии идет много пересудов, потому что Татьяне 53 года, а ее будущему супругу - 34.

Но 19-летняя разница совсем не помеха для тех, кто влюблен.

Татьяна Буланова признается, что она абсолютно счастлива.

Брачного договора пара заключать не собирается. Певица полностью доверяет будущему супругу, который, к слову, все крупные приобретения оформляет на нее.

Этот брак для певицы будет третьим, и на этот раз Буланова собирается впервые взять фамилию мужа, сохранив при этом и свою (то есть новая фамилия будет двойной).