После прихода Илона Маска Украина «исчезла» из Twitter

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил об изменении политики Twitter в отношении Украины в худшую сторону.

Он сказал, что из трендов соцсети исчезла тема украинского конфликта. Такое заявление политик сделал в собственном аккаунте.

Подоляк также сообщил, что теперь у украинских пользователей нет возможности зарегистрироваться в Twitter, войти в свой профиль, ввести свой телефон.

В сложившейся ситуации Подоляк упрекнул американского миллиардера Илона Маска, владельца соцсети.