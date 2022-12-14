После прихода Илона Маска Украина «исчезла» из Twitter
2022-12-14 01:14
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил об изменении политики Twitter в отношении Украины в худшую сторону.
Он сказал, что из трендов соцсети исчезла тема украинского конфликта. Такое заявление политик сделал в собственном аккаунте.
Подоляк также сообщил, что теперь у украинских пользователей нет возможности зарегистрироваться в Twitter, войти в свой профиль, ввести свой телефон.
В сложившейся ситуации Подоляк упрекнул американского миллиардера Илона Маска, владельца соцсети.
Опубликовано: Светлана Репина