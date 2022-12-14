Сара Джессика Паркер не хотела стать заложницей единственной роли

По этой причине она долго отказывалась сниматься в сериале о четырех подругах из большого города.

Она согласилась сняться только в пилотной серии многосерийного проекта, и чтобы уговорить актрису на дальнейшие съемки, продюсерам пришлось изрядно попотеть.

В те времена полный метр воспринимался артистами более серьезно и весомо, нежели какие-то "мыльные оперы".

И Сара Джессика Паркер не была исключением.

Актриса даже согласилась бесплатно сняться в трех других проектах НВО, чтобы разорвать контракт на съемки в "Сексе в большом городе".

И все-таки именно этот сериал впоследствии принес ей всеобщее признание, большие деньги и четыре "Золотых глобуса".

Теперь актриса не печалится о том, что стала популярной благодаря одной роли.