Пятеро россиян могут получить до 30 лет тюрьмы в США из-за тайных закупок в обход санкций

По информации американского Министерства юстиции, пятеро россиян могут получить тюремные сроки до 20 лет в США.

Это произойдет, если они будут признаны виновными в проведении закупок продукции двойного и военного назначения для РФ в обход санкций.

По делу о подпольной закупочной сети Serniya подозреваемыми также проходят двое американцев. Однако задержаны пока только они и еще один россиянин – Вадим Конощенок, который находится в Эстонии и ожидает экстрадиции.

Американские власти утверждают, что подпольная сеть Serniya была связана с российскими спецслужбами и поставляла в Минобороны России, «Росатом» «Ростех», ФСБ и Службу разведки сложную западную электронику.