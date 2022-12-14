Bloomberg: Apple разрешит скачивать на iPhone приложениях из сторонних магазинов из-за требований ЕС

Агентство Bloomberg сообщает, что компания Apple собирается разрешить пользователям скачивать приложения на iPhone не только из App Store, но и из сторонних магазинов.

Причина заключается во введении новых требований Евросоюза с 2024 года. Работа над такой реформой уже идет.

Таким образом, у пользователей появится возможность скачивать приложения без комиссии в 30%, которую Apple взимает с покупок в App Store.

Новые требования ЕС направлены на создание на рынке равных условий для сторонних разработчиков, а также улучшение цифровой жизни граждан.