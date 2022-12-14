Джо Байден подписал закон о признании однополых браков в США

Джо Байден ратифицировал президентский указ, который признаёт действительными однополые браки на территории Соединённых Штатов.

14 декабря Джо Байден встретился с представителями американской прессы на лужайке Белого дома, где публично ратифицировал законопроект, признающий однополые браки в США. По словам Байдена, подписание данного закона устраняет ошибку, ранее допущенную Верховным судом страны.

Также Джо Байден утверждает, что правительство Соединённых Штатов должно сделать всё для защиты детей-трансгендеров, поскольку законы некоторых американских штатов представляют угрозу для представителей данного слоя населения.