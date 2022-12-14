Экс-супруг Заворотнюк Шварцкопф назвал причину болезни артистки

Первый муж онкобольной актрисы Анастасии Заворотнюк Олаф Шварцкопф назвал возможную причину страшного недуга своей бывшей.

Первый муж актрисы Анастасии Заворотнюк Олаф Шварцкопф высказался по поводу смертельного недуга знаменитости, заявив, что это было неизбежно.

Шварцкопф убежден, что виной рака, зародившегося в организме Анастасии, является генетика. Такая же напасть одолела дедушку актрисы. Своими соображениями по поводу он поделился в интервью "Prozvezd.info".

Последняя встреча Заворотнюк и Шварцкопф состоялась в 1995 году. Несмотря на то, что супруги расстались, мужчина называет Анастасию близким человеком и желает ей скорейшего выздоровления.