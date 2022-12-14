Билеты на новогодний концерт Лепса стоят почти миллион рублей

В билет входит и стоимость праздничного ужина, приготовленного французскими шеф-поварами, но на спиртное придется раскошелиться дополнительно.

Григорий Лепс остается одним из самых высокооплачиваемых артистов России. И недавняя драка в баре Питера не снизила заоблачных гонораров звезды.

Желающим послушать певца живьем в новогоднюю ночь придется выложить круглую сумму. Артист продает столики на свой концерт 31-го декабря в «Барвиха Luxury Village» в Москве почти за миллион рублей.

За возможность занять место ближе к сцене гости должны заплатить 900 тысяч рублей – такая цена выставлена за столик на шестерых в ВИП-зоне. Чуть менее удачное расположение стола, но также около сцены, обойдется в 720 тысяч рублей на четверых.

В зале есть столы по 600 тысяч, 450 тысяч и по 280 тысяч рублей.

В билет входит и стоимость праздничного ужина, приготовленного французскими шеф-поварами. Гостям предложат оливье с телячьей вырезкой, сельдь под шубой с сусальным золотом, пате из фуа-гра, заливным из осетрины, картофельной эспумой с чёрной икрой.

На горячее подадут краба с соусом васаби. Для вегетарианцев продумано отдельное меню. Но на спиртное придется раскошелиться: в стоимость ужина входит лишь один бокал шампанского.