На Настю Ивлееву подали иск с требованием взыскать 15 миллионов рублей долга

Блогер и артистка основала ресторанный бизнес, но дело не пошло, звезда понесла серьезные убытки.

Кроме участия в телепроектах и съемках в фильме «Монастырь» Анастасия Ивлеева занялась еще и бизнесом, создав несколько компаний.

В частности, она стала владелицей ресторана. Но у звезды из-за нее возникли проблемы.

Юрист Александр Мокров подал иск на сумму 15 миллионов 850 тысяч рублей в Арбитражный суд Москвы в адрес компании Ивлеевой. Правозащитник заявил, что иск связан с задолженностью ресторана, которым владеет блогерша.

Телеведущая пока никаких комментариев по этому делу не давала, сообщает портал «7дней».

Ивлеева недавно призналась, что рекламировала косметику, в составе которой был выявлен запрещенный ингредиент — антибиотик тетрациклин. По словам звезды, такому решению нет оправданий, так как известные личности в ответе за свою аудиторию.