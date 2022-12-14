На Настю Ивлееву подали иск с требованием взыскать 15 миллионов рублей долга
Блогер и артистка основала ресторанный бизнес, но дело не пошло, звезда понесла серьезные убытки.
Кроме участия в телепроектах и съемках в фильме «Монастырь» Анастасия Ивлеева занялась еще и бизнесом, создав несколько компаний.
В частности, она стала владелицей ресторана. Но у звезды из-за нее возникли проблемы.
Юрист Александр Мокров подал иск на сумму 15 миллионов 850 тысяч рублей в Арбитражный суд Москвы в адрес компании Ивлеевой. Правозащитник заявил, что иск связан с задолженностью ресторана, которым владеет блогерша.
Телеведущая пока никаких комментариев по этому делу не давала, сообщает портал «7дней».
Ивлеева недавно призналась, что рекламировала косметику, в составе которой был выявлен запрещенный ингредиент — антибиотик тетрациклин. По словам звезды, такому решению нет оправданий, так как известные личности в ответе за свою аудиторию.
Опубликовано: Светлана Гаврусева