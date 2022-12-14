В больницу или к любовнице: в Сети заподозрили неожиданный повод приезда Жан-Клод Ван Дамма на Украину

Тринадцать лет назад звезда Голливуда познакомился с девушкой из Кривого рога, с которой поддерживает отношения до сих пор.

Звезда Голливуда Жан-Клод Ван Дамм несколько лет крутит роман с уроженкой Украины Аленой Кавериной, сообщает Вумен.ру.

До знакомства с американским актером Алена была обычной жительницей украинского Кривого Рога. Девушка закончила местный университет. В 2009 году она отдыхала в Таиланде и в ночном клубе познакомилась с Ван Даммом. Актер влюбился в Алену с первого звгляда.

С тех пор они поддерживали связь. Жан Клод не раз приезжал на Украину в гости к Кавериной, и даже приобрел для девушки квартиры — в Киеве и Кривом Роге. Красавица также часто приезжает в Европу и Америку, гостит на родине звезды — в Бельгии.

Алена летает на джетах звезды, постит его подарки в соцсети, но не рассказывает об отношениях. В начале романа Каверина появлялась на публике вместе с Ван Даммом, но якобы исключительно как личный ассистент.

Украинка сопровождала Ван Дамма на съемках и частных вечеринках, но сейчас старается держаться в стороне. И дело не в жене. Издание сообщает, что в момент знакомства с Кавериной звезда был женат на Глэдис Португез.

Бурный роман поначалу поставил их семейную жизнь под угрозу, но и 13 лет спустя супруги по-прежнему вместе. Якобы Глэдис закрыла глаза на роман супруга в обмен на сохраненный брак и, если верить слухам, на новый роскошный особняк.

В Сети сообщалось, будто актер приехал в Ужгород, чтобы подлечиться. Но большинство не сомневается, что на самом деле 62-летний Жан-Клод приехал к 36-летней любовнице.