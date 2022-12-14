Экс-супруга Насырова Бойкова рассказала, что стало причиной гибели артиста
2022-12-14 08:27
Бывшая жена исполнителя Мурата Насырова Наталья Бойкова рассказала, что бывший муж употреблял лекарства, от которых возникали галлюцинации, что, видимо, и стало причиной несчастного случая с музыкантом.
Певец Мурат Насыров появился на свет в Казахстане, а популярным стал в РФ.
Гибель музыканта 20 января 2007 году оставила много вопросов, пролить свет на которые согласилась вдова исполнителя Наталья Бойкова.
Наталья рассказала, что муж принимал лекарства, которые вызывали галлюцинации.
Насыров выпал с балкона пятого этажа, а причиной смерти записали несчастный случай.
Опубликовано: Наталья Гончарова