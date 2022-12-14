Экс-супруга Насырова Бойкова рассказала, что стало причиной гибели артиста

Бывшая жена исполнителя Мурата Насырова Наталья Бойкова рассказала, что бывший муж употреблял лекарства, от которых возникали галлюцинации, что, видимо, и стало причиной несчастного случая с музыкантом.

Певец Мурат Насыров появился на свет в Казахстане, а популярным стал в РФ.

Гибель музыканта 20 января 2007 году оставила много вопросов, пролить свет на которые согласилась вдова исполнителя Наталья Бойкова.

Наталья рассказала, что муж принимал лекарства, которые вызывали галлюцинации.

Насыров выпал с балкона пятого этажа, а причиной смерти записали несчастный случай.