Шуфутинский проиграл свою бороду в споре с балетными девушками

Чтобы певец не остался совсем без бороды, стороны пришли к компромиссу, оставив звезде ее укороченный вариант.

На праздничном концерте «Наш Новый год» в Москве особое внимание было приковано к Михаилу Шуфутинскому. Певец удивил изменениями в своей внешности, сообщает Рrozvezd.

Совсем недавно у него была роскошная борода, но он ее сбрил.

"Меня всегда была борода на все лицо, - поделился Михаил Захарович. – Однако мои балетные девушки заставили меня ее сбрить. Мы недавно поспорили. Я у них спрашиваю: «На что спорить будем?». «На то, что бороду сбреете!» - ответили они".

Певец согласился, решив, что выиграет спор, но ошибся. "Я проиграл, запаниковал. «Мне бороду нельзя сбривать, вы же сами работу потеряете, без денег останетесь. Люди просто меня не узнают и не пригласят на концерты!» - сказал я им. Сошлись на таком варианте", - поделился Шуфутинский.

К слову, новая бородка певца понравилась многим его коллегам. К примеру, Любовь Успенская была восхищена внешним видом «короля шансона».