Настасья Самбурская ответила на вопрос, почему не имеет детей

APS
2022-12-14 10:35

Актриса также не оставила без ответа и комментарии по поводу возможности искусственного оплодотворения.

Настасья Самбурская из тех актрис, которые напрямую общаются с поклонниками через соцсети.

Фанаты при этом не стесняются задавать самые острые вопросы. Скажем, они спросили у звезды, почему та не стала матерью.

Актриса не ск рыв ает, что сначала хотела ответить матом, однако потом передумала. «Я хочу не ребенка, а  семью», — написала она.

Самб урская не оставила без комментария и  намек на возможное искусственное оплодотворение.

 В личном блоге знаменитость написала:  « Не думаю, что  у меня до такой степени все х*** [плохо], что я не сумею встретить мужчину, а потом в отношениях зачать естественным путем». 

Опубликовано: Светлана Гаврусева







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