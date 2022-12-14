Настасья Самбурская ответила на вопрос, почему не имеет детей
2022-12-14 10:35
Актриса также не оставила без ответа и комментарии по поводу возможности искусственного оплодотворения.
Настасья Самбурская из тех актрис, которые напрямую общаются с поклонниками через соцсети.
Фанаты при этом не стесняются задавать самые острые вопросы. Скажем, они спросили у звезды, почему та не стала матерью.
Актриса не скрыв ает, что сначала хотела ответить матом, однако потом передумала. «Я хочу не ребенка, а семью», — написала она.
Самбурская не оставила без комментария и намек на возможное искусственное оплодотворение.
В личном блоге знаменитость написала: « Не думаю, что у меня до такой степени все х*** [плохо], что я не сумею встретить мужчину, а потом в отношениях зачать естественным путем».
Опубликовано: Светлана Гаврусева