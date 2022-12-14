Источник: в 2022 году выступление Путина перед Федеральным собранием не состоится

Как сообщил журналистам источник в российской Государственной думе, выступление российского президента с посланием к Федеральному собранию может состояться уже в 2023 году.

По словам источника, послание должно проводиться раз в году, а отсчет начинается с предыдущего послания. Поэтому новое послание Владимира Путина Федеральному собранию может состояться уже в следующем году. Источник убежден, что так оно и произойдет, и в текущем году ждать данного события не стоит.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что президент страны выступит с посланием к Федеральному собранию 27 декабря. По словам кремлевского спикера, эта информация не соответствует действительности. Данный факт может рассматривать как подтверждение того, что выступление Владимира Путина перед Федеральным собранием действительно состоится в 2023 году.